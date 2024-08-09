В Госдуме исключили возможность мобилизации на фоне событий в Курской области

сегодня в 13:50

Депутат Заварзин: РФ не нужна мобилизация, чтобы выбить ВСУ из Курской области

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин исключил возможность проведения новой мобилизации в РФ на фоне атак ВСУ на Курскую область, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

По словам депутата, российская армия справляется с нападением противника, вопрос о новой мобилизации не стоит. Он добавил, что сейчас в рядах ВС РФ около 700 тыс. контрактников, и этих сил хватает.

«Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится», — ответил Заварзин на вопрос о мобилизации.

Депутат отметил, что ВС РФ уже делают успехи на курском направлении, в частности там задействована отечественная авиация.

По словам Заварзина, в ближайшее время российская армия достигнет всех целей, которые поставил начальник Генерального штаба.

Ранее стало известно, что штурмовая авиация России наносит удары по личному составу и технике ВСУ в приграничных районах Курской области. Украинская армия несет большие потери.