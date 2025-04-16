В Госдуме хотят исключать умерших военных для расчета компенсаций

сегодня в 03:03

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов выступил с инициативой изменить порядок расчета ежемесячных выплат семьям погибших военнослужащих

Согласно инициативе, при определении размера компенсации предлагается не учитывать самого погибшего как члена семьи, что позволит существенно увеличить выплаты каждому получателю.

В настоящее время действующая система предусматривает распределение установленной законом суммы между всеми членами семьи, включая умершего военнослужащего. Новый подход должен исправить эту ситуацию, обеспечивая более весомую материальную поддержку родственникам погибших.

Инициатива ЛДПР развивает поручение президента Владимира Путина от марта 2025 года о расширении мер поддержки семей участников специальной военной операции. Ранее глава государства потребовал распространить выплаты на совершеннолетних детей погибших и разработать механизм защиты выплат несовершеннолетним.

Законопроект направлен на рассмотрение в профильные комитеты Государственной Думы.