Путин подписал указ о ежемесячной соцвыплате детям некоторых категорий военных

Часть детей российских военных будут получать новые ежедневные выплаты, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте опубликования правовых актов.

Теперь дети пленных военнослужащих или тех военных, которые без вести пропали в ходе проведения специальной военной операции (СВО), во время контртеррористических операций или в Сирии, будут получать ежемесячное пособие.

Размер выплат будет определяться в зависимости от региона, где проживает такой ребенок. Сумма пособия будет равна величине прожиточного минимума для детей в конкретной области. При этом на какие-либо другие выплаты, положенные законом, новое пособие влиять не будет.

Выплата будет устанавливаться с указанной в приказе командира подразделения даты пленения или пропажи без вести, но не ранее 1 декабря 2024 года. Органы исполнительной власти займутся вопросом, как и когда будут производиться выплаты, а правительство страны будет контролировать вопрос финансирования.

Следующий год — 2025 — в России станет Годом защитника Отечества. 2024 год был объявлен Годом семьи. Путин подчеркнул, что, несмотря на завершение семейного года, вопросам этой категории граждан ни в коем случае не будет уделяться меньше внимания.