В гимназии Талдомского округа прозвенел последний звонок

20 мая для обучающихся 9-х классов Запрудненской гимназии Талдомского округа прозвенел последний звонок. Директор гимназии Грибанова Елена Борисовна поздравила ребят и зачитала приказ о допуске выпускников к итоговой аттестации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Трогательный парный танец, зажигательный флешмоб, мотоциклы, школьный колокольчик, переходящий из рук в руки, прощальная песня и слезы расставания — все это запомнится и ребятам, и педагогам, и родителям. Последний звонок — радостный и одновременно грустный праздник, ведь позади остается школьная жизнь, наполненная яркими моментами, важными событиями и интересными открытиями.

Этот день запомнится им не только яркими эмоциями, но и теплыми воспоминаниями о дружбе, учителях и школьных радостях. Пусть успеваемость и настойчивость, полученные в стенах гимназии, станут надежным фундаментом для их дальнейших достижений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.