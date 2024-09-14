В гимназии Подольска приняли 400 детей в ряды воспитанников центра «IT-куб»

В Подольске в Центре цифрового образования детей «IT-куб» на базе инновационного корпуса Гимназии имени Подольских курсантов состоялся День открытых дверей. В ходе мероприятия провели прием и посвящение 400 новых обучающихся в ряды воспитанников центра «IT-куб», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Директор Гимназии имени Подольских курсантов, депутат Совета депутатов Наталья Квашенникова выступила с приветственным словом и пожелала ребятам достигать высоких результатов и покорять новые вершины в изучении информационных технологий.

«Теперь вы — Айтикубисты! Несите это звание с гордостью! В добрый путь, ребята!», — сказала Квашенникова.

Ребята, их родители и педагоги приняли участие дали старт работе центра «IT-куб». Для зрителей выступили творческие коллективы гимназии.

Руководитель центра цифрового образования Никита Мельник познакомил участников мероприятия с педагогами центра и обозначил план работы на новый учебный год.

«В зале царила атмосфера тепла и любви. В этом году мы принимаем в свою айти-семью более 400 учеников! И это не предел», — добавила Квашенникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.