В гимназии № 10 Егорьевска прошел важный разговор о цифровой безопасности

В гимназии № 10 прошел важный разговор о цифровой безопасности. Сотрудники городской прокуратуры встретились со школьниками, чтобы объяснить, как не стать жертвой или даже невольным пособником мошенников, передает пресс-служба прокуратуры.

Заместитель городского прокурора Олег Савенко и помощница городского прокурора Елизавета Коновалова разобрали с ребятами самые актуальные схемы обмана. Они привели неутешительную статистику: только в нашем округе за 11 месяцев зафиксировано 262 киберпреступления. Затронули и тему «дропперства» — это когда подросткам предлагают за легкие деньги «одолжить» банковскую карту, а потом по ней обналичивают украденные средства.

«Представьте: к вам подходит человек и говорит: „Дай карту на час, получишь тысячу рублей“. Звучит заманчиво? Но помните: за все операции по вашей карточке отвечать будете именно вы. И если по ней спишут миллион, объясняться с полицией придется вам, а не тому, кто ее взял», — отметил зампрокурора.

Специалисты также показали, как распознать «дипфейк» — поддельное видео с якобы родственником, просящим перевести деньги. Ключевой совет прост: нужно всегда перезванивать близкому самостоятельно, чтобы убедиться в подлинности просьбы.

