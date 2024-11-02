В гимназии Лыткарина дети собирают макулатуру

В гимназии № 7 городского округа Лыткарино стартовал сбор макулатуры. До 10 ноября макулатуру могут сдать учащиеся всех классов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В прошлом году в гимназии № 7 трижды проводили сбор макулатуры, суммарно удалось собрать около 3 тонн. Юные лыткаринцы вместе с родителями приносили старые тетради, картон, книги, газеты и журналы.

Стоит отметить, что каждые 100 кг макулатуры равны одному спасенному дереву.

«В сборе макулатуры участвуют все два корпуса гимназии № 7. В акции принимают участие ученики, их родители и сотрудники. Все охотно сдают ненужные тетради и многое другое. Участники понимают, что делают это не просто так», — сказала заместитель директора по воспитательной работе Ольга Чернышева.

Также в гимназии № 7 на регулярной основе проходит акция по сбору использованных батареек и пластиковых крышечек от бутылок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.