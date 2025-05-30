В гимназии Луховиц открылся школьный музей

В гимназии № 10 города Луховицы заработал школьный музей. Событие приурочили к 50-летию этого образовательного учреждения, которое отмечалось в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музей гимназии создавали по крупицам. К этой работе подключились не только педагоги, но и ветераны образования, выпускники, ученики и их родители. Экспозиция получилась всеобъемлющей. В ней отражены ключевые моменты истории гимназии, начиная с первых дней ее работы.

«В музей вошли удивительные экспонаты: самые первые тетради, перьевые ручки, логарифмические линейки, «Книга Почета», в которую занесены и заносились лучшие педагоги и ученики школы. Материалы собраны руками нашей большой дружной команды. Приятно, что наши выпускники поискали в гардеробах мам, бабушек, дедушек какие-то выпуски газет, например, «По Ленинскому пути», где писали про нашу школу, тогда еще мы были не гимназией, а десятой средней общеобразовательной школой», — сказала директор гимназии № 10 Наталья Слайковская.

В создании музея участвовала ветеран образования, учитель английского языка Галина Петровна Филиппенко. Когда она работала в гимназии, то занималась студентами по обмену. В разные годы в школе учились дети из Германии, Франции, Америки, Швейцарии. Информация о них дополнила экспозицию музея.

«Обменные студенты, которые учились в гимназии, были по русскому языку нулевыми. И наши учителя, там где-то и моя крошечная доля, как куратора, сделали так, что они за год уехали отсюда со свободным русским языком, и дружба у нас до сих пор капитальная», — отметила Галина Филиппенко.

На открытии музея Валентина Михайловна Матвеева, которая была директором гимназии с 1991 по 2009 годы, а также педагоги, посвятившие школе не одно десятилетие, с теплотой и радостью делились воспоминаниями, рассказывали, как зарождалась и развивалась гимназия.

Музей открыт для всех желающих. Коллектив школы приглашает познакомиться с ее богатой историей и узнать много интересного о становлении гимназии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.