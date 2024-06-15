В Германии заявили, что РФ скоро перережет основной путь снабжения ВСУ в Донбассе

Bild: ВС России осталось 7 км до перерезания снабжения ВСУ в Донбассе

Немецкий военный аналитик издания Bild Юлиан Репке заявил, что российской армии осталось пройти всего 7 км, чтобы перерезать основной путь украинских сил в Донбассе, сообщает «Царьград» .

Эксперт подчеркнул, что бойцы ВС РФ продолжают расширять плацдарм вокруг населенного пункта Очеретино и наступают, в том числе на северо-запад. В ближайшее время российские военнослужащие возьмут под контроль село Новоалександровка.

«У продвижения россиян в этом направлении есть стратегический смысл: дойти до автотрассы T0504, которую называют „дорогой жизни“, — отметил Репке.

Дорога от Константиновки до Покровска открывает путь на Днепр и является основным маршрутом снабжения украинской армии в близи города Часов Яр.

По словам аналитика, Вооруженным силам РФ нужно пройти лишь 7 километров, чтобы перерезать данную трассу. На пути российских солдат лишь населенный пункт Воздвиженка.

Репке добавил, что это будет крупная потеря для киевских властей. Если Украине перережут «дорогу жизни», то останутся лишь альтернативные и очень неудобные пути снабжения ВСУ.

Ранее СМИ сообщали, что расчеты тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» выжигают позиции украинских сил в Часов Яре, поддерживая российский десант, который зачищает городскую застройку от противника.