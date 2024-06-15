«РВ»: расчеты «Солнцепеков» выжигают украинцев в Часов Яре

На кадрах видно, как российские военнослужащие наносят удары по многоэтажкам в микрорайоне «Канал», которые бойцы ВСУ превратили в свою крепость. После обстрела дома охватил огонь, в небо поднимаются густые столбы дыма.

Также «Солнцепеки» помогают бойцам ивановской 98-й дивизии ВДВ продвигаться вперед и зачищать городскую застройку от противника.

Ранее замкомандира отряда «Байкал» бригады им. святого Георгия с позывным Дон Рос рассказал, что взятие Часова Яра в ДНР будет непростым, так как бои осложняются географическим положением города.