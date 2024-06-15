«РВ»: расчеты «Солнцепеков» выжигают украинцев в Часов Яре
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Расчеты тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» выжигают позиции украинских сил в Часов Яре, поддерживая атаки российского десанта. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На кадрах видно, как российские военнослужащие наносят удары по многоэтажкам в микрорайоне «Канал», которые бойцы ВСУ превратили в свою крепость. После обстрела дома охватил огонь, в небо поднимаются густые столбы дыма.
Также «Солнцепеки» помогают бойцам ивановской 98-й дивизии ВДВ продвигаться вперед и зачищать городскую застройку от противника.
Ранее замкомандира отряда «Байкал» бригады им. святого Георгия с позывным Дон Рос рассказал, что взятие Часова Яра в ДНР будет непростым, так как бои осложняются географическим положением города.