Командир разведчиков РФ: бои за Часов Яр будут ожесточенными

Взятие Часова Яра в ДНР будет непростым, так как бои осложняются географическим положением города, заявил заместитель командира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным «Дон Рос», пишет РИА Новости .

«Я прошел „бахмутскую мясорубку“ (битву за Артемовск — ред.). Скажу прямо: в Часов Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение. Хоть и размером он меньше Артемовска, однако от этого не проще», — рассказал военнослужащий.

Часов Яр стоит на господствующей высоте, поэтому он имеет важное оперативно-стратегическое значение. Его взятие открывает российским силам путь к наиболее крупной агломерации в Донецкой Народной Республике, которая находится под контролем ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее назвал оптимистичным продвижение ВС РФ к Часову Яру. Российские военные выстраивают свои действия уже в черте города.