В Германии нашли массовое захоронение больных чумой

сегодня в 17:21

По информации журнала Popular Science, в Германии ученые обнаружили массовое захоронение больных чумой. Средневековая страшная болезнь господствовала в Европе с 1346 по 1353 год, сообщает РЕН ТВ .

Захоронение нашли возле заброшенной деревни Нойзес. Человеческие останки обнаружены в перемешанных почвах, которыми их закапывали в спешке. Людей хоронили подальше от поселений в неблагоприятных условиях.

Соавтор исследования, географ Лейпцигского университета Михаэль Хайн назвал захоронение одним из самых массовых, описанных в Эрфуртских хрониках. Окончательно гипотезу смогут подтвердить только после проведения полномасштабных раскопок.

Во время строительных работ археологи использовали современную геофизическую технологию — метод электротомографии сопротивления. Она позволяет определить различия в структуре почвы с помощью измерения ее электропроводности.

Ранее на археологическом участке Монтелирио Толос, который находится в юго-западной части Испании, ученые нашли массовое захоронение эпохи энеолита. Общее количество найденных там бусин, сделанных из раковин моллюсков, камней и костей животных, достигает 270 тыс.

