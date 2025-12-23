Около 20 красных тел: массовое захоронение женщин нашли в Испании

По информации ZME Science, общее количество найденных там бусин, сделанных из раковин моллюсков, камней и костей животных, достигает 270 тыс.

Специалисты провели радиоуглеродный анализ, который показал, что данное погребение можно датировать периодом с 2900 по 2650 год до нашей эры. Внутри были останки около 20 человек, причем большинство, по данным исследования, были женщинами. Их тела покрыли киноварью, что придало им красный оттенок.

Специалисты отметили. что только на сверление всех найденных в захоронении бусин потребовалось бы около 250 тыс. часов работы. Это говорит о высоком уровне благосостояния и организации в общине, где жили похороненные.

Особое внимание археологов привлекло захоронение одной из женщин, тело которой находилось в позе, известной как «Оранти». То есть она лежала на спине с руками, поднятыми над головой. Эта поза часто ассоциируется с молитвой или обращением к высшим силам. Это может указывать на то, что женщина была религиозным лидером. Также ее одели в цельную тунику, которая сплетена из десятков тысяч бусин.

Кроме того, еще символический смысл захоронению придает расположение останков. Труп помещен так, чтобы в день летнего солнцестояния узкий луч солнца падал прямо на него, заходя в погребальную камеру.

Ученые не знают, какой религии придерживались захороненные люди, но некоторые оставленные улики указывают на веру, которая отличается от всех современных течений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.