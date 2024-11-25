В Георгиевской гимназии Егорьевска стартовала неделя функциональной грамотности

В Георгиевской гимназии обьявили старт Недели функциональной грамотности. Юные гимназисты будут углубляться в основные направления читательской, математической и естественно-научной грамотности, будут развивать креативное мышление и глобальные компетенции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Функциональная грамотность — ключ к успешной жизни, умение применять знания и навыки на практике», — отмечается в сообщении.

Анонсированы несколько занятий по формированию финансовых навыков, среди которых: «Купеческое дело», «Математика в повседневной жизни», «Приключения в мире платежей». Пятиклассники примут участие в КВИЗе по английскому языку. Также состоится родительское собрание, где расскажут о важности функциональной грамотности в жизни современного человека. Тем временем педагоги гимназии обсудят проблему формирования функциональной грамотности как важнейшее условие повышения качества образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.