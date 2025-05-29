В Георгиевской гимназии Егорьевска стартовали «Умные каникулы»

В Георгиевской гимназии муниципального округа Егорьевск дали старт проекту «Умные каникулы» для первоклассников. Эту программу здесь реализуют с 2022 года, сообщили в пресс-службе округа.

«Умные каникулы» или пятая четверть — это образовательные интенсивы, мастер-классы, культурная, спортивная и развлекательная программа для всех возрастов. Школьники путешествуют, встречают и общаются с интересными гостями, «заглядывают» на уроки старших ребят.

Утром в актовом зале на торжественное открытие собрались первоклассники, педагоги, волонтёры. Директор гимназии Вера Жиденькова рассказала ребятам о мероприятиях, которые их ждут, и пожелала всем хорошего летнего настроения. А затем волонтёры гимназии провели с первоклассниками энергичный флешмоб.

В первые дни ребята побывали на необычном уроке физики «В мире магнитов», где узнали много нового об их свойствах. Далее на спортивной площадке гимназии первоклассники поучаствовали в весёлых стартах «Вместе мы сила». Прошёл также урок «Здравствуй, лето», участники отточили навыки вождения велосипеда, а совсем скоро их ждёт тематический день «Цвет настроения — Зеленый».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.