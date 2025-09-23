В Генпрокуратуре высказались о возможности возвращения смертной казни в РФ

сегодня в 12:10

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что смертная казнь в России не будет возвращена, а позиция государства по этому вопросу остается неизменной, сообщает ТАСС .

«Мое мнение однозначно: это невозможно и позиция государства по данному вопросу является окончательной», — сказал Краснов.

Генпрокурор добавил, что позиция российских властей основана на фундаментальных решениях Конституционного суда РФ.

