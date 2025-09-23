В Генпрокуратуре высказались о возможности возвращения смертной казни в РФ
Генпрокурор Краснов: возвращение смертной казни в России невозможно
Фото - © РИА Новости
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что смертная казнь в России не будет возвращена, а позиция государства по этому вопросу остается неизменной, сообщает ТАСС.
«Мое мнение однозначно: это невозможно и позиция государства по данному вопросу является окончательной», — сказал Краснов.
Генпрокурор добавил, что позиция российских властей основана на фундаментальных решениях Конституционного суда РФ.
В материале РИАМО читайте о генпрокуроре Игоре Краснове, которого Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на пост председателя Верховного суда РФ.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.