От следователя до генпрокурора: кто такой Игорь Краснов, что известно о его карьере и личной жизни

Биография Игоря Краснова: детство, образование и карьера

Фото - © РИА Новости, Алексей Даничев

Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. В органах прокуратуры он работает с 1997 года, в 1998 году он окончил юридический факультет Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова (ныне Северный федеральный университет) по специальности «юриспруденция».

Первая должность будущего генпрокурора – следователь прокуратуры Холмогорского района Архангельской области. Начало карьеры Игоря Краснова пришлось на «лихие 90-е», когда уголовных дел в производстве могло быть очень много, а значит, и практики хватало.

В 2006 году Краснов переехал в Москву и начал работать следователем центрального аппарата Генпрокуратуры России, а в 2007-м перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ (с 2011 года – самостоятельное ведомство, ред.).

Он был старшим следователем по особо важным делам при первом заместителе генпрокурора РФ – председателе Следственного комитета при прокуратуре РФ Александре Бастрыкине. В 2012 году Игорю Краснову было присвоено звание генерал-майора юстиции.

С апреля 2016 года по январь 2020 года занимал должность заместителя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, где курировал работу главного управления по расследованию особо важных дел и главного следственного управления Следственного комитета. В 2017 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции.

В 2020 году Игорь Краснов сменил Юрия Чайку на посту генерального прокурора РФ – соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. За кандидатуру Краснова сенаторы проголосовали единогласно. В 2025 году Краснов был переназначен на свою должность, а 25 августа стало известно о том, что он подал заявление на должность председателя Верховного суд (ВС) РФ, которое стало вакантным после смерти Ирины Подносовой.

С 2021 года Краснов находится под санкциями ЕС вместе с руководителями еще нескольких российских силовых ведомств. Как и США, ЕС ввели санкции из-за дела Навального. А после начала СВО российский генпрокурор попал под санкции Великобритании, Австралии, Японии, Украины.

Игорь Краснов является заслуженным юристом России, действительным государственным советником юстиции, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отмечен Почетной грамотой президента РФ (2014).

Работа в Следственном комитете и самые громкие дела Краснова

Фото - © Фотобанк Лори

Игорь Краснов, будучи следователем, вел расследование резонансных уголовных дел, среди которых дело о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, дела об убийствах политика Бориса Немцова и адвоката Станислава Маркелова, журналистки Анастасии Бабуровой, дело «белгородского стрелка», получившего пожизненный срок, дело о хищениях при строительстве космодрома «Восточный», о подкупе присяжных во время суда по делу об убийстве экс-полковника российской армии Юрия Буданова и др. Он также вел расследование дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

В 2015 году Краснов возглавлял следственную группу и производство по уголовному делу о гибели царской семьи. В рамках этого расследования эксперты подтвердили, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат императору Николаю II, членам его семьи и их окружению.

Кроме того, в должности заместителя Бастрыкина Краснов контролировал ход нескольких дел о коррупции: в отношении экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, бывших губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина, Кировской области Никиты Белых и Республики Коми Вячеслава Гайзера.

Генеральный прокурор Игорь Краснов: что изменилось в прокуратуре при нем

Фото - © РИА Новости, Сергей Гунеев

22 января 2020 года Совет Федерации по представлению президента Владимира Путина назначил Краснова генеральным прокурором России. Сенаторы поддержали назначение единогласно. Тогда Краснов отметил, что необходимо максимально ослабить коррупцию в стране за счет оздоровления деловой среды и жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, «в отношении которых требуется создать атмосферу нетерпимости». Кроме того, он заявил, что намерен наладить обратную связь с населением и повысить прозрачность работы прокуратуры, чтобы знать слабые места ведомства, и добавил, что при принятии решений о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей нужно использовать индивидуальный подход, а систему проверок бизнеса необходимо отрегулировать.

В прокуратуре Игорь Краснов восстановил практику выезда прокуроров на места крупных происшествий, чтобы наладить взаимодействие следственных органов и оперативных служб. Он издал приказ, по которому за ошибки молодых прокуроров отвечают их руководители, которые должны контролировать действия подчиненных. Он действительно наладил отношения с гражданами. По его словам в интервью, в 2021 году в органы прокуратуры поступило рекордное за 20 лет количество обращений — 5,12 миллиона, а в 2022-м это значение оказалось еще выше.

Краснов объявил войну коррупции. В 2023 году он сообщил, что за три года его работы в Генпрокуратуре у чиновников изъяли не подтвержденное легальными доходами имущество на 200 миллиардов рублей. Ущерб от коррупции только за 2022 год он оценил более чем в 37 миллиардов рублей. За 2023 год к дисциплинарной ответственности за коррупцию привлекли 50 тысяч чиновников, а более 500 уволили в связи с утратой доверия. Чистка была и в самой прокуратуре – за шесть месяцев 2021 года 18 прокуроров привлекли к уголовной ответственности, 19 уволили за нарушение присяги, 48 наказали за проступки, порочащие честь сотрудника прокуратуры.

Под руководством Краснова прокуратура в 2021 году подала иск в Верховный суд с требованием ликвидировать международную организацию, которая занималась исследованием политических репрессий в СССР и восстанавливала память об их жертвах, «Мемориал»* (включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов в 2016 году). И в декабре суд вынес решение о ликвидации организации.

Во время мобилизации в сентябре 2022 года прокуратура контролировала ее ход и Краснов сообщил о более чем 1,5 тысячах нарушений, выявленных в процессе мобилизации. При этом девять тысяч незаконно мобилизованных граждан вернулись домой.

Более того, под руководством Игоря Краснова Генеральная прокуратура добилась возвращения государству 15 оборонных заводов. Это было сделано в рамках спорного пересмотра итогов приватизации, который, тем не менее, принес свои плоды.

Претендент на пост председателя Верховного суда России

Фото - © РИА Новости, Илья Питалев

15 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. Решение было принято единогласно. 17 сентября уже комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Краснова.

Он стал единственным кандидатом на пост главы ВС РФ и в случае назначения станет третьим председателем Верховного суда с 1990 года и первым не из судейского сообщества.

Личная жизнь Игоря Краснова

Фото - © РИА Новости, Кирилл Зыков

О личной жизни Игоря Краснова известно немного. Он воспитывает дочь. Генпрокурор увлекается шахматами, бегом и подтягиванием на турнике. Не известно точно, сколько раз Краснов может подтянуться, но говорят, что он запросто «крутит» на турнике «восьмерку». По данным разных источников, генпрокурор был женат, но развелся в 2018 году. Достоверно об этом не известно, но до 2016 года в его отчетах о доходах жена упоминалась, а потом – нет.