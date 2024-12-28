сегодня в 21:08

В Генпрокуратуре подтвердили предостережения за поддержку многоженства мусульман

Прокуратуры в трех регионах РФ действительно вынесли предостережения в адрес нескольких человек за поддержку ими многоженства. Это подтвердила Генеральная прокуратура России, сообщает ТАСС .

Ранее прокуратура Нижегородской области вынесла предостережение в адрес председателя совета улемов ДУМ Нижегородской области Мунира Беюсова, прокуратура Свердловской области — в адрес председателя ДУМ Свердловской области Артура Мухутдинова.

Также прокуратура столицы вынесла предостережение в адрес главреда издательского дома «Медина» Дамира Мухетдинова. Генпрокуратура установили, что все указанные лица выступали с высказываниями в поддержку многоженства, которое противоречит российским законам.

В ведомстве отметили, что подобные высказывания оскорбительны для женщин, а также нарушают права детей и не соответствует российскому законодательству.

Ранее Совет ученых-богословов ДУМ России принял фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», согласно которой мусульманам разрешалось религиозное многоженство. Затем ее отозвали.