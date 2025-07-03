В Москве подросток 2,5 года скрывал, что его изнасиловал коуч в отеле

Наставника по маркетингу и создателя «Фабрики миллионеров» Петра Д. обвинили в изнасиловании 14-летнего мальчика в московском отеле, сообщает Mash . По данным канала, подросток подвергся сексуальному насилию еще в 2022 году, но решил обратиться в полицию только в июне 2025 года.

Юноша познакомился с 37-летним коучем в сентябре 2022 года, приобрел у него курсы и начал обучаться онлайн. В ноябре создатель «Фабрики миллионеров» устроил встречу с подопечными в одном из отелей Москвы и уговорил 14-летнего парня остаться с ним на ночь, назвав несовершеннолетнего «лучшим учеником». Подросток согласился, но когда проснулся утром, понял, что его раздели и изнасиловали.

По данным издания, спустя пару дней Петр поехал с юношей в Сочи, где домогательства продолжились.

Спустя 2,5 года подросток решил обо всем рассказать полиции. Информации о том, задержан ли подозреваемый коуч и что ему инкриминируют, в статье не приводится.