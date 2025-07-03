Вместе до конца: память двух друзей-участников СВО почтили в Балашихе

Сергей Окатьев и Павел Яковлев жили на соседних улицах, учились в школе № 15 в микрорайоне Заря. В сентябре 2022 году они вместе отправились на СВО по мобилизации. Погибли в один день — 8 июня 2024 года в ходе выполнения боевых задач, попав под пулемётный обстрел в Херсонской области.

«Мы собрались сегодня, чтобы отдать дань уважения настоящим Героям. Сергей и Павел, не придумывая оправданий и не ища поводов уклониться от долга, во время мобилизации отправились в зону специальной военной операции. К сожалению, погибли там. Их подвиг — это пример мужества и отваги для подрастающего поколения. Я выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Хочу заверить вас, что мы сделаем всё возможное, чтобы имя Сергея и Павла навсегда осталось в истории микрорайона и Балашихи. Вечная память героям!», — сказал глава округа Сергей Юров.

«Сергей был очень добрым и отзывчивым человеком. Мы с ним пробыли вместе 11 лет, из них 6 лет в браке. Он очень любил животных, играл в танки онлайн и смотрел познавательные видео в интернете. Сергей был душой компании, очень надежным, верным, преданным и заботливым мужчиной. Я до сих пор не верю, что моего мужа со мной нет. Это большая потеря. Вся память, которая у меня осталась о нем, — это его бабушка, которая воспитывала его с детства и его любимый кот. Имя Сергея навсегда останется в наших сердцах. Вечная ему память и вечный покой», — сказала супруга героя Анна Окатьева.

Павел Яковлев окончил школу № 15, кадетский корпус КШИ в Москве и учился в таможенном институте Москвы, но не завершил обучение. 10 августа 2025 года ему бы исполнилось 27 лет.

«Павел был ответственным и добросовестным человеком. Он не был весельчаком, он был задумчивым и серьёзным, не общался с кем попало. Он собирал модели. Однажды он собрал большой корабль из висмута, работал над ним более полугода, проявляя терпение и выносливость. Он собирал самолёты и вертолёты — это было его хобби. Он очень хорошо рисовал и любил играть в футбол. Павел отлично закончил кадетскую школу в Москве, затем пошел в армию и пытался поступить в Рязанское училище. Он добросовестно отслужил в армии. Все его товарищи отзывались о нем очень хорошо и хвалили его. Я очень горжусь своим сыном», — сказала мама Павла Яковлева Юлия Мазаева.

Собравшиеся почтили память участников СВО и возложили цветы к мемориалам. Похоронены защитники Родины на Братском кладбище.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.