Выпускники Раменского филиала областного медколледжа получили дипломы

В этот день для 152 студентов состоялся долгожданный выпускной.

Заместитель главного врача по медицинской части Раменской больницы Анна Захарова, заведующая Раменской городской поликлиникой № 2 Наталья Ерохина и главная медицинская сестра Ирина Горбунова стали почетными гостями на церемонии выпуска. Анна Захарова торжественно поздравила выпускников с успешным завершением обучения, вручив заветные дипломы будущим фельдшерам, медбратьям и медсестрам.

Раменская больница тесно сотрудничает с медицинским колледжем, являясь центром подготовки студентов по направлениям. Многие студенты, окончившие колледж, уже имеют не только теоретическую базу, но и практический опыт работы в лечебном учреждении.

«Подготовка высококвалифицированных кадров — приоритетное направление развития нашей больницы. Мы всецело поддерживаем ребят, которые решили связать свою жизнь с медициной. У молодых специалистов должны появиться стремление и мотивация стать профессионалами в своем деле. После окончания учебного заведения ждем ребят в свою команду», — уточнила заместитель главного врача Раменской больницы Анна Захарова.

36 выпускников — 24 фельдшера и 12 медицинских сестер уже трудоустроились в больницу, а 7 — заключили договоры на целевое обучение с последующим трудоустройством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.