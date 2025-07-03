ЦБ РФ может рассмотреть вопрос снижения ставки при сохранении текущих тенденций

Центральный банк РФ с высокой вероятностью планирует рассматривать вопрос уменьшения ключевой ставки, но в случае, если будут сохраняться нынешние тенденции в экономике России, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС .

Во время брифинга в рамках Финансового конгресса Банка России она отметила, что инфляция в РФ замедляется. Речь идет в том числе об устойчивой компоненте.

Инфляция, по словам Набиуллиной, замедляется быстрее, чем ожидалось в прошлом прогнозе Центробанка. Он, возможно, будет изменен и по траектории ключевой ставки. Это произойдет, если не случится непредвиденных событий и будут дальше наблюдаться образовавшиеся тенденции.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что ключевая ставка Центробанка РФ может снизиться до 13-15% годовых. Не исключено, что это произойдет в конце 2025 года.