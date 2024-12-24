Духовное управление мусульман России, разрешающую многоженство

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России отозвал фетву, которая разрешает религиозное многоженство. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель совета Шамиль Аляутдинов.

«Совет улемов (…) отзывает фетву», — сообщил он.

Он добавил, что «на то Божья воля» и совет «не видит смысла вступать в полемику».

Правовой конфликт разгорелся вокруг религиозного предписания о полигамии, изданного главой Духовного управления мусульман РФ. Генеральная прокуратура РФ указала на несоответствие данной инициативы российскому законодательству.

Ключевой аргумент прокуратуры основан на двух юридических документах. С одной стороны, действующий Семейный кодекс категорически запрещает вступать в брак лицам, уже имеющим официального супруга. С другой — хотя закон о религиозных объединениях предоставляет конфессиям определенную автономию в установлении внутренних правил, эта свобода ограничена рамками государственного законодательства.