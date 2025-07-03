Самым жарким днем в столичном регионе на текущей неделе может стать пятница

«Завтрашний день, скорее всего, будет самым жарким на этой неделе. Потому что мы попадем в теплый сектор атлантического циклона, температура завтра приблизится к отметке 26 градусов тепла, но во второй половине дня будет проходить холодный атмосферный фронт. Он проявит себя дождями и возможно даже грозой. Затем температура будет снижаться. Мы ждем, что, ну, уже в ночь на субботу минимальная температура будет существенно ниже, чем пятничная, то есть минимальная в Москве 11 - 13 градусов, дневная температура 19 – 21», — сказала Позднякова.

Она отмечает, что в субботу похолодает на 6 градусов. Далее в воскресенье осадков не ожидается, температура немного поднимется и составит 20 – 22 градуса тепла.

«Этот период такой относительной прохлады он будет не затяжным, потому что, начиная с понедельника, температура воздуха начнет повышаться и в середине следующей недели уже минимальная температура где-то будет в пределах 14 – 18 градусов. Дневная температура приблизится к отметке то 26 – 28 градусов, то есть она будет выше климатической нормы, но немного», — отметила синоптик.

Позднякова напомнила, что июль принято считать самым дождливым месяцем, при этом неожиданно могут выпасть осадки.