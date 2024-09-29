В ГД высказались об идее Вяльбе ударить по Британии для участия РФ в турнирах

В Госдуме высказались о словах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что если «ударить по Лондону», то российских спортсменов вернут к участию в международных турнирах, сообщает Lenta.ru .

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что Вяльбе таким образом лишь пошутила. При этом она считает, что такая шутка опасна, так как Запад может принять ее за агрессию, а не за юмор.

«Они таких шуток почему-то не понимают, они считают, что мы так и должны сделать», — отметила депутат.

По словам депутата, любое направление российских ударов в сторону стран НАТО закончится плохо для всего мира. Журова добавила, что после такой шутки на Вяльбе «ополчатся на Западе», если вдруг ее слова распространятся за пределы РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин крайне аккуратен в вопросе оценок возможности ответа на удары западным оружием вглубь России.