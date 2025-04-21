сегодня в 17:03

В ГД внесут законопроект о проверке администраторов доменов через «Госуслуги»

В Государственную думу РФ готовятся внести законопроект, в рамках которого нужно будет обязательно проверять данные владельцев доменов через портал «Госуслуги». Пока такое требование к администраторам ресурсов предъявляют не все регистраторы, сообщает в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД Антон Горелкин.

Действие закона будет распространяться на зоны .рф и .ru. Все владельцы доменных имен должны будут привязать собственный личный кабинет на портале регистратора к «Госуслугам».

Затем необходимо сверить данные. По мнению законодателей, такой шаг позволит уменьшить количество мошеннических и пиратских сайтов в национальных доменах России.

В октябре 2024 года сообщалось, что копии пиратских сайтов в России блокируются напрямую сотрудниками Роскомнадзора. Благодаря этому получится значительно ускорить ограничение доступа к «зеркалам».