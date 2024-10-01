Копии пиратских сайтов в РФ теперь блокируются напрямую Роскомнадзором

Копии пиратских сайтов в РФ с октября блокируются напрямую Роскомнадзором. Данный подход позволит сильно ускорить ограничение доступа к «зеркалам», сообщается на сайте Госдумы РФ.

Также обязанность прекратить в поисковой системе выдачу сведений о сайте-копии возлагается на всех операторов таких систем.

Как напомнила «Российская газета», ранее посредником было министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Оно передавало информацию о «зеркалах» Роскомнадзору. Теперь процесс ускоряется.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому РКН передают полномочия по блокировке копий — «зеркал» — запрещенных сайтов.

Под «зеркалом» понимается сайт, который сильно похож на заблокированный пиратский. Он может быть похож внешне, по доменным именам и наименованиям, по информации, совпадению аккаунтов пользователей, наличию переадресации и т. д.