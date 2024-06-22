Роскомнадзору разрешили самостоятельно блокировать «зеркала» запрещенных сайтов

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому Роскомнадзору (РКН) передают полномочия Минцифры по блокировке копий — «зеркал» — запрещенных сайтов. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

Ранее, когда находили «зеркала», то федеральные органы власти или правообладатели информации обращались в Минцифры. Министерство за сутки принимало решение о признании сайта «зеркалом», а затем отправляло его Роскомнадзору и владельцу сайта.

Согласно новым нормам, решение о признании сайта «зеркалом» теперь напрямую за Роскомнадзором.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров добавил, что благодаря нововведению удастся обеспечить доступ к копиям заблокированных сайтов за более короткое время.