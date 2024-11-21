В ГД внесли законопроект об универсальном платежном QR-коде

Депутаты и сенаторы во главе с председателем комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект о внедрении универсального платёжного QR-кода при оплате в безналичном порядке товаров, работ и услуг. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, банки должны будут при безналичных расчетах предоставлять клиентам реквизиты для платежа или перевода только через универсальный код.

Финансовые организации также обяжут обеспечить возможность использовать QR-код во всех программных средствах и технических устройствах, в том числе торговых терминалах.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об освобождении от взыскания исполнительского сбора ряда участников СВО. Закон в том числе направлен на списание просроченных кредитов до 10 млн рублей.