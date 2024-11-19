ГД приняла закон о списании кредитов до 10 млн рублей участникам СВО

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об освобождении от взыскания исполнительского сбора ряда участников СВО. Закон в том числе направлен на списание просроченных кредитов до 10 млн рублей, сообщается на сайте ГД.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле этого года. Документ, который приняли в первом чтении, вносил изменения в закон «Об исполнительном производстве», который направлен на освобождение участников СВО от исполнительского сбора, пока они участвуют в боевых действиях.

В том числе законопроект рассматривает освобождение от исполнительского сбора должников, включая индивидуальных предпринимателей, которые участвуют в боевых действиях в составе ВС РФ и в контртеррористических операциях.

Ко второму чтению документ был доработан. Внесли изменения и в другой закон, согласно которым прекращаются обязательства по кредитным договорам граждан, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих службу по призыву или контракту.

Ряду участников СВО будут списывать кредиты до 10 млн рублей. Изменения коснутся военнослужащих, заключивших контракт с 1 декабря 2024 года.