В ГД предложили упростить отмену платных онлайн-подписок

Также предлагается установить требования для сервисов и маркетплейсов обеспечивать возможность отмены подписки в личном кабинете пользователя.

Соответствующее предложение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, который не позволит сервисам автоматически снимать деньги за онлайн-подписки с банковских карт, удаленных пользователем из личного аккаунта. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года.

С 1 марта 2026 года россияне смогут отказаться от услуг сервиса, где была оформлена подписка, любым способом, в том числе в электронном виде, и удалить карту для списания средств из личного профиля. Компании, оказывающие услуги онлайн-развлечений и другие сервисы с регулярной оплатой, будут обязаны учитывать действия клиента, свидетельствующие об окончании договора. Сервисы больше не смогут автоматически снимать средства с карт, которые клиент удалил, и использовать полученные платежные данные.

