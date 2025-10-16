Запрет на нежелательные автоплатежи за подписки: как это работает

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который не позволит сервисам автоматически снимать деньги за онлайн-подписки с банковских карт, удаленных пользователем из личного аккаунта. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года, сообщает «Вечерняя Москва».

С 1 марта 2026 года россияне смогут отказаться от услуг сервиса, где была оформлена подписка, любым способом, в том числе в электронном виде, и удалить карту для списания средств из личного профиля. Компании, оказывающие услуги онлайн-развлечений и другие сервисы с регулярной оплатой, будут обязаны учитывать действия клиента, свидетельствующие об окончании договора. Сервисы больше не смогут автоматически снимать средства с карт, которые клиент удалил, и использовать полученные платежные данные.

Первоначальная версия законопроекта обязывала онлайн-сервисы заранее предупреждать пользователей о возобновлении подписки, но депутаты исключили это требование при рассмотрении.

Юрист по защите прав потребителей Яна Бондаренко пояснила, что сервисы подписок работают по принципу предоплаты. Пользователь оплачивает период пользования услугами, но, если это ежемесячная оплата, то после удаления карты средства не будут списаны в следующем месяце.

После вступления закона в силу клиент при несанкционированном списании имеет право подать жалобу продавцу и в Роспотребнадзор — орган, контролирующий соблюдение прав потребителей.

