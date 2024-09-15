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В ФРГ предупредили о наплыве беженцев при прекращении поддержки Украины

Глава комитета по европейским делам Бундестага (парламента ФРГ) Антон Хофрайтер предупредил, что в случае прекращения поддержки Киева стоит ожидать массового притока беженцев с Украины, пишет ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.

Он призвал действовать сообща в вопросах, которые касаются миграционной политики.

«Если бы каждое государство — член ЕС ввело собственный пограничный контроль, то это, как считает политик, стало бы началом конца Евросоюза», — отметил он.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что большая часть Украины рискует стать непригодной для проживания людей из-за ударов ВКС РФ по энергообъектам страны.