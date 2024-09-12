сегодня в 11:19

Сикорский заявил пранкерам, что Украина может стать непригодной для жизни

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что большая часть Украины рискует стать непригодной для проживания людей из-за ударов ВКС РФ по энергообъектам страны. Об этом глава польской дипломатии рассказал в ходе звонка от российских пранкеров Вована и Лексуса, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщает «Царьград» .

Сикорский признался, что из-за постоянных атак на украинскую энергоинфраструктуру страну ждет незавидная участь. По мнению польского министра, на данный момент из строя выведены около 70% энергомощностей Украины.

«Если ситуация ухудшится, то большая часть Украины станет непригодной для проживания, и у нас будет еще одна огромная волна беженцев», — сказал Сикорский, думая, что беседует с Порошенко.

Также глава МИД Польши заявил, что недоволен наплывом украинских беженцев, поскольку их число в его стране и других государствах ЕС зашкаливает.

Сикорский предложил отправлять украинцев-беженцев на фронт.

«Мы готовы помочь с призывом ваших граждан в Польше», — добавил он.