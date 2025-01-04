сегодня в 18:01

В ФРГ опровергли связь сбоя в IT-инфраструктуре BKA с атакой хакеров

В Германии специалисты выясняют причины технического сбоя в IT-инфраструктуре BKA (Федерального ведомства по уголовным делам), при этом уже заявляют, что он не имеет ничего общего с хакерской атакой, пишет ТАСС .

В министерстве внутренних дел сообщили, что для полного восстановления работоспособности компьютерных систем федеральной полиции потребуется несколько суток. Над решением проблемы совместно работают сотрудники BKA и других профильных ведомств.

Неполадки в информационной системе, обнаруженные в конце рабочей недели, были вызваны исключительно техническими причинами, подчеркнули в МВД ФРГ.

Масштабный технический сбой парализовал работу аэропортов Германии в минувшую пятницу. Из-за неполадок в компьютерных системах федеральной полиции пассажиры из стран, не входящих в Шенген, не могли пересечь границу.

Ситуация затронула службу безопасности воздушных гаваней, за которую отвечают правоохранительные органы ФРГ. Технические проблемы, продлившиеся около четырех часов, привели к серьезным заторам в терминалах. Многие путешественники были вынуждены ожидать в самолетах, пока не восстановится работа систем.