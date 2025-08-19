В эти выходные фестиваль «Маги в парках» начнет свою программу в Подмосковье

23 и 24 августа в парках Московской области пройдут первые представления фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

23 августа зрителей приглашают в 19:00 в парк им. В. Талалихина Подольска. 24 августа представление состоится в 19:00 в парке «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне.

Начинающие и профессиональные иллюзионисты из Подмосковья поборются за звание лучших. Выступления конкурсантов будут оценивать братья Сафроновы: Сергей, Андрей и Илья — иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов.

Помимо конкурсной программы, зрителей ждут выступления самих братьев Сафроновых. Они покажут профессиональные номера иллюзии, в которых смогут принять участие зрители.

Фестиваль пройдет в Подмосковье с 23 августа по 21 сентября. Завершится проект 21 сентября большим гала-концертом на набережной Павшинской поймы в Красногорске, где выступят, в том числе, известнейшие иллюзионисты и фокусники из России и зарубежных стран.

Победители конкурсной части фестиваля получат возможность принять участие в представлении братьев Сафроновых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.