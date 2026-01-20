В Ершово 22 января пройдет программа к годовщине освобождения Подмосковья
Фото - © Дом культуры Ершово Одинцовский округ
Тематическая программа, посвященная годовщине освобождения Московской области от фашистских захватчиков, состоится 22 января в доме культуры Ершово, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Мероприятие начнется в 13:30 в доме культуры Ершово. В рамках программы будет работать музейная экспозиция, а участники студии художественного слова «Алые паруса» выступят с литературными номерами.
Организаторы отмечают, что ключевая задача события — сохранение исторической памяти, знакомство с основными событиями освобождения Московской области в годы Великой Отечественной войны и воспитание уважения к подвигам предков.
22 января 1942 года считается датой освобождения Московской области от фашистских захватчиков. В этот день 19-я стрелковая дивизия 5-й армии Западного фронта под командованием генерал-майора Николая Дронова взяла поселок Уваровка, последний опорный пункт немцев в регионе.
Для посещения мероприятия установлен возрастной ценз 6+.
Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.
«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.