В Электростали стартуют обсуждения по благоустройству сквера «Защитникам неба»
Фото - © Администрация г.о. Электросталь
11 ноября в Электростали начнутся общественные обсуждения архитектурно-планировочной концепции благоустройства сквера «Защитникам неба», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Он расположен около стадиона «Авангард» по адресу: Авангардный пр-д, д. 3.
Электростальцы могут внести свои предложения и замечания до 17 ноября различными способами:
- в письменной (либо устной) форме при личном обращении в управление архитектуры и градостроительства администрации г.о. Электросталь;
- почтовым отправлением в адрес уполномоченного органа: 144001, г. Электросталь, ул. Мира, д. 5;
- электронным письмом в адрес управления архитектуры и градостроительства администрации г.о. Электросталь — elst_uaig@mosreg.ru ;
- через платформу обратной связи www.pos.gosuslugi.ru .
Ознакомиться с информацией о порядке проведения общественных обсуждений можно на официальном сайте администрации г.о. Электросталь www.electrostal.ru (раздел «Постановления и распоряжения») и в здании администрации г.о. Электросталь (ул. Мира, д. 5), экспозиция расположена на первом этаже.
Уточнить информацию и проконсультироваться можно по телефону: 8 (496) 571-97-91.
Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.
«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.