сегодня в 11:27

В Электростали стартуют обсуждения по благоустройству сквера «Защитникам неба»

Он расположен около стадиона «Авангард» по адресу: Авангардный пр-д, д. 3.

Электростальцы могут внести свои предложения и замечания до 17 ноября различными способами:

- в письменной (либо устной) форме при личном обращении в управление архитектуры и градостроительства администрации г.о. Электросталь;

- почтовым отправлением в адрес уполномоченного органа: 144001, г. Электросталь, ул. Мира, д. 5;

- электронным письмом в адрес управления архитектуры и градостроительства администрации г.о. Электросталь — elst_uaig@mosreg.ru ;

- через платформу обратной связи www.pos.gosuslugi.ru .

Ознакомиться с информацией о порядке проведения общественных обсуждений можно на официальном сайте администрации г.о. Электросталь www.electrostal.ru (раздел «Постановления и распоряжения») и в здании администрации г.о. Электросталь (ул. Мира, д. 5), экспозиция расположена на первом этаже.

Уточнить информацию и проконсультироваться можно по телефону: 8 (496) 571-97-91.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.