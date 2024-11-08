В Электростали прошел мастер-класс по пилотированию дронов

Команда 8 инженерно-космического класса электростальской школы № 16 приняла участие в мастер-классе по пилотированию дронов «Собирай, взлетай, программируй» на базе Центра развития творчества детей и юношества «Диалог». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках мероприятия старший преподаватель кафедры информатики и физики ГГТУ, Иван Евгеньевич Гусев, а также студенты вуза рассказали школьникам о современных беспилотных авиационных системах, их классификации, принципах работы и перспективах применения. После теории ребята приступили к практической части занятия: ученики работали с симуляторами пилотирования и управляли реальными дронами.

В заключение мастер-класса студенты ГГТУ провели захватывающие показательные полёты в FPV-режиме без использования стабилизации, продемонстрировав виртуозное владение техникой пилотирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.