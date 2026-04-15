В Электростали 14 апреля 107 человек сдали 48 литров крови

Донорская акция прошла 14 апреля в Молодежном центре Электростали. После медицинского обследования к процедуре допустили 107 человек, за день заготовили более 48 литров крови для больниц Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник в Молодежном центре города работала бригада Московского областного центра крови. Перед сдачей крови каждый участник прошел обязательное обследование, по итогам которого к донации допустили 107 человек.

За один день специалисты заготовили более 48 литров крови. Биоматериал направят в лечебные учреждения Московской области для пациентов, которым требуется срочное переливание.

Донорские акции в Электростали проходят регулярно. Московский областной центр крови развивает безвозмездное донорство в округе и привлекает к участию местных жителей. Следующая акция запланирована на 15 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.