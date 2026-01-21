В экопарке «Губайловский» в Красногорске открылся каток

Каток открылся 21 января в экопарке «Губайловский» в Красногорске. На мероприятии собрались любители зимнего отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экопарке «Губайловский» по просьбам жителей залили каток. Открытие состоялось 21 января и привлекло многих любителей активного отдыха. Гости катались на коньках и фотографировались с ростовыми куклами, которые создавали праздничную атмосферу для детей и взрослых.

В муниципалитете уже подготовили 43 катка. Кроме того, для жителей и гостей округа работают пять катков с искусственным льдом: в жилом комплексе «Арт», на территории Нахабинской гимназии № 4 имени А.В. Водопьянова в поселке Нахабино, на стадионе образовательного центра «Вершина» в поселке Путилково, у Никольского храма в микрорайоне Павшинская пойма и на стадионе «Зоркий».

Организация катков продолжается в рамках работы по созданию комфортных условий для зимнего досуга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.