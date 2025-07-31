В Егорьевске стартовала акция «Собери ребенка в школу»

Ежегодная акция «Единой России» «Собери ребенка в школу» стартовала в Егорьевске. В этом году особое внимание уделят детям участников специальной военной операции. По традиции «Полки добра» для благотворительных покупок разместили в магазинах федеральной сети «КанцПарк» по адресам : 1-й микрорайон, 7А и Советская ул., 121. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Еще одна точка сбора появится в канцелярском магазине по адресу: ул. Карла Маркса, 115\15. Сделать доброе дело и приобрести для школьников тетради, прописи, рюкзаки, школьную форму, учебные пособия и другие принадлежности до 30 августа может любой желающий.

Первым покупку в отделении магазина в Торговом центре «Пассаж» сделал секретарь местного отделения партии, глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов. Он отметил, что важно уделять внимание нуждающимся семьям и помогать по мере возможности.

В числе первых «Полку добра» также наполнили депутаты местного Совета — Александр Плотников и Павел Фокин и председатель комиссии по патриотическому воспитанию, волонтерству и вопросам СВО общественной палаты округа Егорьевск Игорь Демянчук. Собранные канцтовары передадут нуждающимся семьям перед началом учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.