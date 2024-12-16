В Егорьевске приступили к работе «МастЕРские Деда Мороза»

В преддверии Нового года глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов навестил «МастЕРскую Деда Мороза», которая открылась на базе общественной приемной «Единой России» в Центре внешкольной работы. Дмитрий Викторович помог ребятам смастерить снеговиков из ватных дисков и цветной бумаги, сообщила пресс-служб аадминистрации городского округа

«Для меня было настоящим удовольствием пообщаться с детьми. Увидел, как очень стараются, как искренне увлечены творчеством. С удовольствием вручил им сертификаты участников, памятные значки, наборы для творчества и настольные игры. „МастЕРские Деда Мороза“ — это инициатива подмосковной „Единой России“, которая стартовала в 2022 году и уже завоевала популярность среди детей не только Егорьевска, но и всего региона. Эти мастерские — это не просто возможность сделать уникальные подарки для близких, это волшебство, доброта и внимание к каждому ребенку», — отметил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Мастерские новогоднего волшебника будут работать и в крупных торговых центрах города. Уже 21 декабря в «Егорьевском пассаже» с 11:00 до 15:00 пройдет серия мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек. Принять участие в бесплатных занятиях и создать свой новогодний сувенир смогут все желающие.

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