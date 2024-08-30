В Егорьевске появится дом для переселенцев из аварийного жилья

На улице Энгельса в Егорьевске строят дом для переселенцев из аварийного жилья. Работы стартовали в начале июня и сейчас рабочие трудятся над вторым этажом здания, сообщили в администрации городского округа Егорьевск.

Новый дом рассчитан на 33 квартиры. На прилегающей территории выполнят благоустройство, во дворе появится парковка и тротуары.

По данным Министерства жилищной политики Московской области, расселение аварийного жилья в Егорьевске осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего до 2027 в Егорьевске планируют расселить жителей 23 многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Дома, жители которых уже расселены, идут под снос. Сейчас работы ведутся в поселке Шувое. Работы ведут две подрядные организации . Завершить демонтаж постройки планируют в сентябре.

Ранее Андрей Воробьев сообщал, что в этом году планируется закончить аварийное жилье, которое было признано (таковым — ред.) до 2017 года. " И мы приступаем за следующие 5 лет также расселять следующих жителей», — сообщил Воробьев.