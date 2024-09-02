В Егорьевске отремонтируют здание начальной школы Георгиевской гимназии

В Егорьевске предстоит капитальный ремонт в здании начальной школы Георгиевской гимназии на улице Парижской Коммуны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Председатель совета депутатов муниципалитета Михаил Лавров вместе с первым заместителем главы округа Олегом Лобковым и представителями управления градостроительной деятельности администрации посетили образовательное учреждение и обсудили предстоящие работы.

В рамках капремонта в гимназии заменят инженерные системы, обновят фасад, отремонтируют внутренние помещения и классы. Также будет благоустроена территория школы, обустроены современные спортивные площадки и парковочная зона.

«В ходе совещания обсудили различные технические моменты, в том числе возможность перепланировки классов, реконструкцию входной группы и другие», — отметил Лавров.

Он также обозначил, что открытие обновленного здания школы планируется в начале следующего учебного года.

Во время проведения капитального ремонта учащиеся начальной школы будут распределены по разным учебным заведениям: 2 класса будут учиться в школе № 2, 3 класса — в школе № 9 и 3 класса — в Георгиевской гимназии на ул. Октябрьской.

Учебный корпус гимназии на Октябрьской, в целях контроля комфорта и безопасности учащихся, посетили городской прокурор Алексей Савельев, заместитель главы округа Наталья Леликова, начальник отдела управления федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Московской области (Роспотребнадзор) Наталья Юдакова, директор гимназии Вера Жиденькова, представители комитета по образованию и родительской общественности гимназии.

«Осмотрели учебные классы, раздевалку, а также познакомились с маршрутом движения маленьких гимназистов в это здание. Было указано, что безопасность обучающихся и соблюдение их прав — главная задача коллектива гимназии, особенно в период проведения капитального ремонта», — отметили в администрации учебного заведения.

На форуме педагогической общественности сообщили, что в рамках программы модернизации системы школьного образования в 2024 году также начнется ремонт здания дошкольного отделения школы № 1 во 2-м микрорайоне Егорьевска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.