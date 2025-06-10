В двух парках Подольска в День России устроят концерты и интерактивные программы

В двух парках Подольска 12 июня проведут праздничное мероприятие «С Россией в сердце» с концертами, шествием с триколором, интерактивами, театральными представлениями и ярмарками. Будут работать аттракционы и точки питания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В парке Талалихина на Танцевальной веранде в 11:00 начнется флешмоб от группы «Радость движения». Также в это время начнут делать аквагрим, проведут мастер-классы по изготовлению украшений. В 12:00 у памятника Талалихину начнется экскурсия «Прогулка по парку».

В 12:00 стартует шествие с гигантским триколором от детской площадки до Танцевальной веранды.

С 12 до 16:00 на Танцевальной веранде в концертной программе выступят творческие коллективы и солисты домов культуры, ансамбль эстрадной песни «Славяночка». В 14:00 там начнут показ театральных миниатюр от Подольского драматического театра. В 16:00 выступит оркестр Подольской филармонии. В 17:00 можно будет послушать патриотические песни в исполнении группы ВИА «Старбэнд» КПЦ Дубровицы.

С 12:00 до 14:00 литературную викторину и мастер-классы проведут сотрудники Центральной библиотечной системы на балюстраде около Танцевальной веранды.

Можно будет принять участие в мастер-классе и фотовыставке от музея «Подолье» на Шахматной балюстраде. Там же проведут краеведческую викторину «Город мой, ты России частица».

Мероприятия рассчитаны на возраст 0+.

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