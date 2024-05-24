сегодня в 10:39

В Дубне просят не верить телефонным мошенникам о выдаче денег в администрации

Власти Дубны информируют жителей округа о том, что в настоящее время участились случаи телефонного мошенничества. Неизвестные звонят гражданам на мобильный телефон (предполагаемый номер мошенников: +511 433 40 63 67), предлагают получить 1,5 тыс. рублей в администрации округа Дубна. Данная информация не соответствует действительности, сообщается на интернет-портал органов местного самоуправления городского округа Дубна .

Взамен мошенники просят назвать данные паспорта, СНИЛСа, уточняют адрес проживания для оформления пропуска в здание администрации.

В администрации деньги для жителей не выдаются.

Власти округа просят жителей сохранять бдительность, не отвечать на звонки с подозрительных номеров и никому не передавать свои личные данные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.