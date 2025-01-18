В домовой книге Ленинграда нашли запись о старшем брате Владимира Путина

Создатель проекта «Петербург. Дома и люди» Валерий Григорчук заявил, что в одной из ленинградских домовых книг обнаружили след биографии российского президента Владимира Путина, в том числе информацию о старшем брате главы государства, сообщает «Фонтанка» .

«Вроде бы родословная и биография семьи Путиных подробно изучены. Но я нигде не встречал документа, где было бы написано про старшего брата президента», — сказал Григорчук.

На одной из страниц домовой книги, которая хранится в Центральном государственном архиве Петербурга, вписаны члены семьи президента страны. Олег Владимирович Путин 1937 года рождения. По словам Григорчука, информация о старшем брате Путина зачеркнута, что говорит о его смерти.

По словам эксперта, в некоторых источниках есть упоминания о том, что перед началом войны у Владимира Спиридоновича и Марии Ивановны Путиных родился сын, который скончался в младенчестве. В одних источниках его называли Альбертом, в других — Олегом. При этом год рождения брата президента РФ и официальных данных о нем до этого не находили.

Ранее Путин заявил, что искренне радуется успехам россиян в науке, спорте, а также воспринимает их как своих близких людей и видит в стране свою семью.