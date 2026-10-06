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В Черняховске ремонтируют здание будущего молодежного центра

Общество

В Черняховске продолжается капитальный ремонт будущего молодежного центра по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщает «Бриф24».

Глава муниципалитета Виктор Вобликов рассказал в социальных сетях о ходе работ. Строители уже покрасили стены и подготовили полы к укладке финального покрытия. В помещениях монтируют современное световое оборудование.

«Работы идут строго по графику», — отметил Виктор Вобликов.

После ремонта центр станет пространством для активной молодежи округа. Здесь планируют открыть лекторий, коворкинг, творческие студии и зоны для неформального общения.

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