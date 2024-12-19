Путин признался, что смотрит на Россию как на семью

Президент РФ Владимир Путин заявил, что искренне радуется успехам россиян в науке, спорте, воспринимает их как своих близких людей и видит в стране свою семью.

«Россия — это не только территория, это история, культура, наши обычаи и традиции, это все Россия. Но самое главное — это люди. <…> Смотрю на успехи наших спортсменов, молодых ученых, честно вам говорю, радуюсь как за близких людей, без преувеличения говорю. Поэтому я смотрю на Россию как на семью», сказал Путин.

19 декабря состоялась программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединила форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечал на вопросы и журналистов, и россиян.

Глава государства был в эфире около 4,5 часов.